Nyilvánosságra került egy szeptember 4-én készült felvétel, amelyen azt látni, amint Salt Lake City rendőrei lövéseket adnak le egy autizmussal küzdő, 13 éves fiúra.

Az egyenruhásokat a gyermek édesanyja, Golda Barton hívta. A nő pszichiátriai segítséget szeretett volna kérni fiához, ám mivel egyetlen szakembert sem tudott elérni telefonon, ezért a rendőrség segítségét kérte.

Az édesanya elmondta, hogy a fia teljesen magán kívül van, kórházba kellene szállítani, de a gondozóját légpisztollyal fenyegette meg, valamint kilőtte az egyik ablakot. Majd a nő hozzátette, hogy a rendőrök látványától az autista fiú megijed, azt hiszi, megakarják ölni őt.

A rendőrök kimentek a házhoz, majd a testkamera felvételei jól mutatják, hogy üldözőbe vették a gyermeket, és azt kiabálták neki, hogy feküdjön le a földre, majd ezután lövések dördültek. A Salt Lake City-i rendőrség őrmestere, Keith Horrocks elmondása szerint a rendőrök valóban lőni kezdtek, miután a fiú menekülni kezdett.

Az egyenruhások összesen 11 lövést adtak le, úgy, hogy a fiúnál nem is volt fegyver. A gyermek testére is céloztak, a válla és a bokája mellett eltalálták a húgyhólyagját is, de ettől függetlenül a rendőrség ragaszkodik ahhoz, hogy a fegyverhasználat jogos volt, mert ha valaki hozzáférhet lőfegyverhez, úgy kell eljárni, mintha nála lenne a fegyver.

A család ügyvédje, Zach Weyher arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendőrséget nem is bűncselekményhez riasztották, a fiúnak óriási szerencséje van, hogy életben maradt. Súlyos sérülésekkel még most is kórházban ápolják – írja az Index.

Az eset újra felvetette a rendőrségi képzés reformjának a kérdését, hiszen az egyenruhásoknak sok olyan feladatot kell ellátniuk, amelyre nem vagy csak alig képezték ki őket.

