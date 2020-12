Trump továbbra is nagyon elégedett önmagával

Donald Trump amerikai elnök Georgia államban kampányolt David Perdue és Kelly Loeffler republikánus szenátorok mellett, akik a jövő hónapban megismételt választáson néznek szembe demokrata kihívóikkal.

Egy szombati kampányrendezvényen azt mondta:

„ha veszítenék, emelt fővel veszítenék”.

Hozzátette, ha veszítene, visszavonulna Floridába, és nyugodtan konstatálná, hogy jó munkát végzett – írja a 444.hu.

Az elnök azt azonban még mindig nem ismerte be, hogy tényleg vesztett. Helyette arról beszélt, hogy Georgia államban is megnyerte az elnökválasztást (ez nem igaz), de az állam vezetése mégis Joe Biden demokrata jelöltet mondta ki győztesnek. Georgiát egyébként republikánusok vezetik, republikánus a kormányzó és republikánus többségű az állami Képviselőház meg az állami szenátus is.

