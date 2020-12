"Ez olyan, mint Hiroshima, a városom megsemmisült" – Drámai felvételek a horvát földrengést követő mentésről – videó

Újabb, a korábbiaknál erősebb, 6,3-as magnitúdójú földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora délután, a természeti katasztrófának egy gyermekáldozata van, és sérültjei is lehetnek – közölte a helyi sajtó. Húsz sérültet vittek kórházba, amelyből ugyanakkor evakuálni kell a betegeket, mert nem biztonságos.

A földrengés epicentruma Zágrábtól 46 kilométerre, a közép-horvátországi Petrinja közelében volt, ahol több épület is összedőlt.

Petrinja polgármestere, Darinko Dumbovic azt mondta a horvát televíziónak:

A Reuters szerint egy óvoda is összedőlt a városban a földrengés során, gyerekek azonban nem voltak benne.

Andrej Plenkovic horvát kormányfő elindult a helyszínre. A romok eltakarítására katonai alakulatokat is vezényeltek.

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök egy lakásából kimenekített nő mellett, Petrinjában 2020. december 29-én, miután 6,3 erősségű földrengés volt Közép-Horvátországban. Egy gyermek életét vesztette, feltehetőleg többen megsérültek. Fotó: MTI/AP

A földmozgást egész Horvátországban, de a szomszédos országokban, köztük Magyarországon is érezni lehetett.

Petrinjában egy férfit autójából mentettek ki, amelyre rádőlt egy épületrész. Egy másik összedőlt házból egy apát és egy gyermeket hoztak ki, a gyerek belehalt súlyos sérüléseibe. Feltételezik, hogy további sérültek is lehetnek a romok között.

Az ABC News videóján az összedőlt házak mellett az látható, hogy menekítik az embereket a romok által betemetett kocsikból – írja a 24.hu.

Ezen a videón például egy gyereket emelnek ki az összeroncsolt járműből:

