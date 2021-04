A vád szerint Derek Chauvin tavaly május 25-én, Minneapolisban, miközben George Floyd-al szemben intézkedett, megyilkolta a férfit.

Az eset után tört ki a Black Lives Matter mozgalom, mert a rendőr intézkedés közben a férfi nyakán térdelve, megfojtotta. Floyd többször is mondta, hogy nem kap levegőt. Az esetet több kamerával is rögzítették és a gyilkossággal vádolt Chauvin perében most érkezett el a döntés pillanata.

Egyébként a fekete férfivel szemben azért intézkedtek, mert hamis pénzzel akart fizetni. Floyd szervezetében kábítószert is találtak, valamint, mint utóbb kiderült, szívbeteg és koronavírus-fertőzött is volt – írja a 24.hu.

Fontos megjegyezni azt is, hogy az intézkedés előtt Floyd nem viselkedett fenyegetően, mégis a nyakára térdeltek.

Ahogy a lap fogalmaz, Steve Schleicher, az ügyészség képviselője azt hangsúlyozta: Derek Chauvin rendőrtisztnek tudnia kellett, hogy kipréseli az életet George Floyd-ból, amikor a férfi újra és újra felkiáltott, hogy nem kap levegőt, és végül elhallgatott. Majd az esküdtekhez fordulva így fogalmazott:

használják a józan eszüket! Higgyenek a szemüknek. Látták, amit láttak!

Elmondta azt is, hogy

George Floyd senkit sem fenyegetett. Nem próbált senkit sem bántani. Nem volt szükség bátorságra, csak egy kis együttérzésre. De ezen a napon a rendőrök egyiket sem mutatták.

A védelem ezzel szemben azt igyekszik bizonyítani, hogy a férfi halálát a rendőrautó kipufogó gáza, a szív betegsége és a testében talált kábítószer okozta. Az ügyészség erre úgy reagált, hogy

Ez nem hasonlított fentanil túladagolásra. Nem ez okozta a halálát.

Schleicher esküdtekhez szólva azt mondta: bár az államnak és a bíróságnak van hatalma,

de mi nem tudjuk elítélni a vádlottat. Ez az erő az önök kezében van.

Úgy fogalmazott,

ez az eset pontosan arról szól, amire először gondoltak, amikor látták a felvételeket. Ez nem rendőri intézkedés, hanem gyilkosság volt.

A védelem a bűnügyet egy csokoládés sütemény elkészítéséhez hasonlította, hisz az is csak akkor készül el, ha minden hozzávaló biztosan ott van, vagy ahogy fogalmazott:

A büntetőjog ugyanígy működik. Az államnak minden kétséget kizáróan bizonyítania kell minden egyes elemet. Ha egyetlen elem is hiányzik, a vádlott nem bűnös.

Záróbeszédében az ügyvéd kifejtette, hogy Chauvin saját kiképzője is arról tanúskodott, hogy törvényileg nem tiltott a rendőröknek a gyanúsítottak nyakára térdelni. Johnny Mercil rendőrhadnagy vallomását idézve: a nyakra helyezett térd bizonyos körülmények között alkalmazható kényszerítés, attól függően, hogy milyen ellenállást tapasztal az intézkedő rendőr – írja a lap.

Jerry Blackwell ügyész ez ellen érvelt azzal, hogy az ügy annyira nem bonyolult.

Volt egy gyermek, aki megértette. A 9 éves lány azt mondta: szállj le róla! Ez ilyen egyszerű. Szállj le róla! Józan ész.

- mondta.

Chauvin a tárgyaláson – az alkotmányban biztosított jogára hivatkozva – nem tett vallomást.

Az esküdtszék hétfő este kezdte meg a tanácskozást, mely szakértők szerint akár napokig is eltarthat.

