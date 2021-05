Nyolc gyerek és egy tanár életét vesztette egy iskolai lövöldözésben az oroszországi Kazanyban – írta meg a BBC.

A Sky News közben már 11 halálos áldozatról számol be. A portál cikke szerint ketten követték el a támadást, és az egyik elkövető még az épületben lehet. A Reuters információi szerint négy sérültet kórházba szállítottak. Egyes hírek szerint két tizenéves támadó volt az elkövető, és arról is beszámolnak, hogy az egyiküket már elfogták. A Sky News egy 17 éves támadóról ír.

A Moscow Times beszámolója szerint a Telegram egyik hírcsatornáján terjed egy felvétel, melyen az látszik, hogy gyerekek ugrálnak ki az épület ablakain, miközben a háttérben gépfegyverropogás hallatszik.

BREAKING: Mass shooting in a school in Russia’s city Kazan, multiple people killed. Students jumping off from the school’s window during the scene pic.twitter.com/EggfyDiJ67 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 11, 2021

A Ria Novosztyi hírügynökség jelentése szerint az iskolából, a kazanyi 175. Gimnáziumból robbanás is hallatszott. Az iskola környékéről befutó felvételeken rengeteg rendőr és mentős látszik, illetve az, hogy emberek szaladnak az épület felé.

Több más videón az látszik, hogy az iskola több ablaka is betört, az épület előtt pedig törmelék hever.

A sajtójelentések szerint egyelőre még nem egyértelmű, hogy mi lehetett a támadás indítéka.

A TASZSZ legfrissebb jelentése szerint 21 mentőautót riasztottak a lövöldözés helyszínére, ahova megérkezett a tatasztáni egészségügyi miniszter, Marad Szadikov is.

JUST IN – Mass shooting in a school in Kazan, Russia. At least 13 dead, 12 hospitalized. One suspect detained. Another one holds several people hostage.pic.twitter.com/yiGlmOXlVn — Disclose.tv (@disclosetv) May 11, 2021

UPDATE: School shooting in Kazan, Russia, also involved some type of explosion, officials say pic.twitter.com/NKCJfILTnE — BNO News (@BNONews) May 11, 2021

BREAKING: Two teenagers opened fire at a school in Kazan #Russia killing a teacher and atleast six students pic.twitter.com/JUB6pZlnhl — Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 11, 2021

