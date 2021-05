Úgy néz ki hogy a koronavírus a Vuhani Virológiai Intézetből szabadulhatott el

Egyre nő a valószínűsége, hogy emberi mulasztás okozta a világjárványt írja a 444.hu.



Kép:Pixabay

Az eddig leginkább elterjedt nézet szerint a koronavírus denevérekről terjedhetett át emberre, esetleg tobzoskáról. A továbbra is zajló kutatások szerint lehet, hogy mégsem a kínaiak számunkra furcsa étkezési szokásai miatt tört ki a járvány.A világ egyik vezető tudományos lapjában, a Science-ben megjelent 18 hírneves virológus és epidemiológus által jegyzett levél, valamint Donald G. McNeil, illetve Nicholas Wade egészségügyi szakújságírók cikkei alapján egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a SARS-CoV-2, vagyis a koronavírus mégsem természetes úton került át állatról emberre.

A koronavírus a Vuhani Virológiai Intézetből szabadulhatott el a hiányos biztonsági szabályok miatt.

Ugyan Kína továbbra sem hajlandó nyilvánosságra hozni, hogy mi történt a járvány kezdetén, de több dologból is arra lehet következtetni, hogy van mit rejtegetniük. A vírus megjelenését hivatalosan 2019. december 30-án jelentették be a nemzetközi nyilvánosságnak, eredetére viszont nem adtak magyarázatot.A kínai hatóságok nem tették hozzáférhetővé a vuhani laboratóriumok eseménynaplóit.

A WHO 313 oldalas jelentésében végül mindössze 4 oldalban foglalkozott a koronavírus esetleges laboratóriumi eredetével. A szervezet igazgatója, Tedros Ghebreyesus további erőforrásokat ajánlott fel az elmélet bizonyítására.Si Cseng-li, a vuhani labor egyik kutatója már 2018-ban többször panaszt tett, amiért szerinte nem megfelelő a veszélyes vírusokkal foglalkozó intézet biztonsági protokollja. Erről Donald G. McNeil, a New York Times volt egészségügyi szakújságírója számolt be.

Az úgynevezett "Gain of Function (GOF)" kutatásokban mesterséges, laboratóriumi körülmények között a vírusokat úgy módosítják, hogy azok képesek legyenek emberi sejteket is megfertőzni

- írja Nicholas Wade egészségügyi szakújságíró. Ez alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a folyamat biológiai mechanizmusát megismerve meg tudjuk akadályozni azt.

Hát a koronavírus esetében úgy tűnik, ez legalábbis nem sikerült.

Forrás:444.hu

Címlapkép:Pixabay