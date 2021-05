Döbbenetes méreteket ölt a nők elleni erőszak: Negyven kivégzett nő holtteste lehet egy tömegsírban

Döbbenetes méreteket ölt a nők elleni erőszak Közép-Amerika egy szegletében, amit egy tömeggyilkos pszichopata esete is mutat – írja a 24.hu.



Fotó:STR / AFP

Valószínű, hogy az elkövető nem egyedül cselekedett. Ahogy ebben a gyilkosságsorozatban,

úgy a nők elleni erőszakban általában is cinkosok vagy félrenézők a hatóságok.

Borzasztó hír rázta meg a gyilkosságokhoz sajnos hozzászokott salvadoriakat napokkal ezelőtt.

Egy tömegsírt találtak egy volt rendőr házának udvarában Chalchuapa városában, 75 kilométerre a fővárostól, San Salvadortól.

A Daily Beast cikke szerint a nyomozók eredetileg egy 57 éves anya és a 26 éves lánya után kutattak, amikor eljutottak Hugo Ernesto Osorio Chávezhoz. Feltárásokat kezdtek a kertjében, ahol egyre-másra kerültek elő a holttestek.

Jelen állás szerint akár 40 ember maradványai is az exrendőr kertjében lehetnek eltemetve.

Az 51 éves Osorio Chávez a kis közép-amerikai ország legbrutálisabb sorozatgyilkosává válhatott, bár a helyzet ennél összetettebb.

Május 7-én a szomszédok hívták ki a rendőrséget az Estévez utcába – írja a Guardian –, mondván, női sikolyokat hallottak Osorio Chávez lakásából.

A rendőrök berontottak a házba, ahol

két nő holttestét találták meg, akiket vélhetően a férfi egy vascsővel agyonvert.

Osorio Chávezt elfogták, a teraszon pedig két félig eltemetett férfire bukkantak.

A kertben gyanúsan hepehupás volt a talaj. Ásni kezdtek, ekkor kerültek elő a további holttestek.

Eddig 15 holttestet ástak ki, de sokkal több lehet: a hatóságok azt közölték, egy hónapba is beletelhet, mire minden sírt megtalálnak, és minden maradványt kiemelnek. Az áldozatok nagyrészt nők voltak (bár három gyerek holtteste is előkerült), így a hatóságok hamar szexuális erőszak gyanújával kezdtek nyomozni.

A helyzet súlyosabb, mint elsőre látszik, Osorio Chávez ugyanis nem magányos pszichopataként ölt ártatlan embereket,

vele együtt 11 embert tartóztattak le a hatóságok.

Úgy tűnik, egy szexuális bűncselekményekre épülő körrel van dolguk a nyomozóknak, amiben volt rendőrök, katonák és embercsempészek is megtalálhatók. Még egyikük se tett beismerő vallomást.

Egy olyan gyanúja is van a rendőrségnek, hogy a fő elkövető nem is feltétlen felelős minden áldozat haláláért, előfordulhat, hogy a többi gyilkos áldozatait is az ő kertjében temették el.

Címlapkép:STR / AFP