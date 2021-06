Ezzel a fotóval gratulált az angol királyi család a nemzeti válogatottjának, miután legyőzték a németeket

A meccsen a brit királyi család tagjai is részt vettek, és ezt néhány fotóval is megörökítették.



Fotó: Chris Jackson / POOL / AFP

A keddi angol–német meccs, amelyet a Wembley-ben tartottak, az angolok számára hatalmas örömmel ért véget, hiszen 2-0-ra legyőzték a németeket, akik ezzel ki is estek a bajnokságból.

A meccsen persze rengeteg szurkoló vett részt, közöttük ott voltak a királyi család tagjai is. Vilmos herceg, Katalin hercegné és legnagyobb fiuk, György herceg is a lelátókon volt. A meccs után pedig meg is osztottak néhány képet az élményről, amellyel gratuláltak a csapatuknak. „Elképesztő teljesítmény, @Anglia!” – írták a fotókhoz.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge) által megosztott bejegyzés

