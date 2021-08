Bevezették Párizsban a 30 kilométer per órás sebesség-kórlátozást

Párizsban főszabály szerint a megengedett legnagyobb sebesség 30 km/h a város utcáin.

Ettől a hétfőtől a francia főváros nagy része 30 km/h-s övezet lett, kivéve a városi autópályát és néhány fő közlekedési útvonalat – írja a hvg.hu.

Egy korábbi felmérés szerint, amelyről a Der Spiegel számolt be, a párizsi lakosok 59 százaléka egyetértett a lépéssel. A várható eredmények között 25 százalékkal kevesebb balesetet, fele akkora zajt és több helyet remélnek a helyiek. Párizs belső kerületeinek 60 százalékában egyébként is 30 volt a megengedett sebesség eddig is.

Mindez a lépés egyébként beleillik abba a 2018-ban bemutatott tervbe, amelyben 1000 kilométer új kerékpárutat, villamosvonalakat és tisztább környezetet ígért Anne Hildago polgármester.

Forrás: hvg.hu.

