Áll a bál a királyi családban – András herceget hivatalosan is megvádolták szexuális bántalmazással

Nagyon úgy fest, hogy a brit királyi család nem fogja tudni elkerülni az újabb botrányt, aminek a vége akár az is lehet, hogy II. Erzsébet királynő fia börtönbe kerül egy évtizedekkel ezelőtti ügy miatt.



A napokban hivatalosan is megkapta az ellene megfogalmazott, eskü alatti írásbeli nyilatkozatot tartalmazó vádiratot András yorki herceg, akit Virginia Roberts Giuffre perelt be azért, mert állítása szerint II. Erzsébet fia 17 éves korában szexuális aktusra kényszerítette őt.

A Guardian cikke szerint az egyik amerikai bíróság által kiállított dokumentumot péntek reggel fél tízkor az angol rendőrség egyik tagja vette át András herceg windsori birtokán, és a határidő értelmében szeptember 17-éig kell választ adnia rá.

Giuffre azzal vádolja a herceget, hogy a férfi szexuálisan bántalmazta őt Ghislane Maxwell londoni otthonában, illetve több olyan ingatlanban is, amelyek az emberkereskedelemért letartóztatott, majd a börtönben elhunyt Jeffrey Epstein tulajdonában álltak.

András korábban az ellene felhozott vádakat abszurdnak nevezte és ezidáig minden formában kategorikusan tagadta még azt is, hogy valaha szexelt volna Robertssel.

A Buckingham-palota hivatalos közlése szerint pedig Roberts állításai hamisak és alaptalanok. Maxwell pedig novemberben áll majd a New York-i bíróság elé, és ő is tagadja a bűnösségét, illetve az Epstein ügyeiben való szerepvállalását.

Bár a herceg képviselete egyelőre nem kommentálta a friss hírt, a BBC információi szerint azonban a jogi csapat nem hiszi, hogy a szexuális zaklatással vádoló nő ügyvédeinek jogi papírjait sikeresen lettek kézbesítve. Ennek egyik oka a jogászok szerint az, hogy:

nem vehetik kézbesítettnek a vádiratot, mivel a brit jogi eljárások alapján az Egyesült Királyság bírósági tisztviselői akkor járhatnak közben, ha a papírok az Egyesült Államok egyik igazságügyi vagy diplomáciai tisztviselőjétől érkeznek, nem pedig Roberts ügyvédeitől.

Vagyis a jelek szerint az ügyben most hatalmas jogászkodás kezdődhet már csak azért is, hogy hivatalosan is elinduljon bármiféle eljárás.

