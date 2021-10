Rezešová kilenc év után bocsánatot kért a tragikus baleset áldozatainak családtagjaitól

Eva Rezešová ezt új könyvében, a Szeretném visszafordítani az időt című kötetben teszi meg.

A most 44 éves szlovák milliomos kilenc évvel ezelőtt az M3-as autópályán a BMW-jével ittasan, 165 kilométer per órával hátulról belerohant egy másik autóba, amelyben emiatt négyen meghaltak. Az ügy akkoriban nagy port kavart, a nő tárgyalásait a hazai és a szlovák média is végigtudósította. Rezešovát a bíróság kilenc évre ítélte, végül a jó magaviselete miatt már hat év után, 2018-ban szabadult Budapesten.

A körülbelül 230 oldalas, nagy betűkkel szedett könyv elején összesen öt oldalban ír a „pillanatról, aminek nem lett volna szabad megtörténnie”. Rezešová szerint a baleset napján is minden úgy ment, mint máskor, hiszen a Kassáról Pozsonyba vezető utat már ezerszer megtette korábban, és semmilyen jel nem utalt arra, hogy itt most bármi történni fog. Aztán „egyszer csak a sötétségből felbukkant egy kis autó”, mire ő mindkét kezével elkezdte a kormányt szorítani, és minden erejével rányomott a fékre, de már tudta, hogy a becsapódást nem tudja elkerülni.

A könyv legfontosabb része rögtön az első néhány oldalon van:

Rezešová kilenc év után itt kér bocsánatot a baleset áldozatainak családtagjaitól.

Korábban ezt nem tette meg, és a szerző az elmaradt bocsánatkérést többféleképp magyarázza.

Egyrészt azt írja, „a bocsánat szó a múltban nem szerepelt a szótáramban”, másrészt felteszi azokat a kérdéseket is, amiket valójában olvasóként is nehéz, szinte lehetetlen megválaszolni:

„Mit mondasz azoknak az embereknek, akiknek legközelebbi rokonait egy másodperc alatt elvetted? Elég lett volna egy egyszerű »bocsánat«️ ahhoz, hogy megbocsássanak nekem, és más szemmel nézzenek rám, mint ahogy addig tették? Egyáltalán nem tudom elképzelni, hogy reagáltak volna arra, ha nem sokkal a baleset után odaálltam volna eléjük, és bocsánatot kérek. Attól biztosan nem lett volna nekik egyszerűbb. Természetesen nem vártam volna azt, hogy megbocsássanak nekem, mert abban a szituációban senki nem csodálkozna azon, ha teljes szívükből gyűlölnének engem.”

