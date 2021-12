Dunai uszályt fosztogató kalózokat vettek filmre Romániában – videó

Régi hagyományt ápolnak a Duna Konstanca megyei szakaszán.

Az Infostart.hu a Főtér.ro cikke alapján arról számolt be, hogy egy régi mesterség éledt újra Romániában, mégpedig a kalózkodás. A Duna Konstanca megyei szakaszán hajózó uszályokat fosztogatják ugyanis egyesek, hiába igyekszik az uszály személyzete ezt megakadályozni.

A cikk szerint a jelenségre az hívta fel a figyelmet keleti szomszédunkban, hogy néhány nappal ezelőtt a rendőrség bejelentette, házkutatást tartottak egy csoport tagjainál, akik még a hónap elején Rasova település közelében 12 tonna napraforgómagot és 2 tonna gázolajat loptak el az éjszaka leple alatt egy álló uszályról.

Így derült fény arra, hogy nem egyszeri volt a dolog, hanem rendszeresen megtámadják az uszályokat a Duna Konstanca megyei szakaszán. Erről egy felvétel is nyilvánosságra került, amin az látható, ahogy a motorcsónakkal és tmlőkkel felszerelkezett kalózok megközelítenek egy uszályt, amelyből mintegy hat tonnányi gázolajat fejtettek le.

Egy hajózási szakértő szerint viszonylag gyakori az ilyesmi, a tolvajok rendszerint éjszaka mennek fosztogatni a kikötött uszályokat, és általában gabonát – egyszerre több tonnát – és üzemanyagot visznek el. A támadók fejszékkel, vasvillával felfegyverkezve hajtják végre az akciókat, az uszályok legénysége nem nagyon mer közbeavatkozni.

"A fuvarozók nemzetközi szövetségének (ITF) egyik romániai illetékese, aki maga is hajózik, elmondta, hogy ez a jelenség mindig is létezett, azonban a mostani válsághelyzet felerősítette, a környékbeli települések szegényebb lakói így szerzik be a napi betevőre valót. Ami miatt arra kérte az illetékes hatóságokat, hogy legyenek szívesek egy kicsivel hatékonyabban végezni a feladatukat"

