Magyarország 20 milliós segélyt küld a Fülöp-szigeteki tájfun-károsultak megsegítésére

Magyarország húszmillió forint gyorssegélyt küld a Fülöp-szigeteki tájfun miatt bajba került embereknek – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a közösségi oldalán.

Fotó: ROEL CATOTO / AFP

Szijjártó Péter a bejegyzésben arról írt, az elmúlt napokban súlyos természeti katasztrófa érte a Fülöp-szigeteket. Tájfun söpört végig az országon, sokan meghaltak, „a brutális pusztítás” tízezreket tett hajléktalanná, és a katasztrófa sújtotta településeken nincs áramszolgáltatás, nem működik az infrastruktúra sem.

Alig pár nappal karácsony előtt emberek százezrei szembesülnek rettenetes nehézségekkel – hangsúlyozta a tárcavezető. Hozzátette: annak érdekében, hogy könnyítsen terheiken, Magyarország gyorssegélyt küld a bajba került embereknek.

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint Magyarország ötmillió forintot biztosít a Fülöp-szigeteki Karitásznak arra, hogy a nehéz helyzetbe került családoknak élelmiszercsomagokat állítsanak össze, és 15 millió forintot küld a katolikus érsekségnek Cebu szigetére, hogy helyre tudják állítani megrongálódott templomaikat.

Száz fölött a halálos áldozatok száma

Legkevesebb 63-an vesztették életüket a Rai tájfun pusztításában a térségben, és ezzel 112-re nőtt az ítéletidő halálos áldozatainak száma az országban, tájékoztatott vasárnap Arthur Yap, a Fülöp-szigetek 1,2 millió lakosú Bohol tartományának kormányzója. Yap azt is elmondta, tíz embert eltűntként tartanak nyilván, tizenhárman pedig megsérültek, de a halottak, sérültek, eltűntek száma tovább nőhet, mert az alá tartozó 48 polgármesterből csak 33-at sikerült elérnie.

A hatóságok szerint a vihar 780 ezer embert érintett, közülük több mint 300 ezret evakuálni kellett. Rodrigo Duterte elnök szombaton a térségbe utazott, és negyvenmillió dollár értékű segélyt ígért.

A Rai tájfun péntek éjjel hagyta el az országot a Dél-kínai-tenger partjainál, miután átsöpört a Fülöp-szigetek déli és középső részén. A tájfunt kísérő szelek sebessége 195 kilométer per órát, a széllökéseké pedig a 270 kilométer per órát is elérte. Az elmúlt években ez volt az egyik erősebb szélvihar a Csendes-óceán és a Dél-kínai-tenger között fekvő délkelet-ázsiai szigeteken. A Rai idén a tizenötödik trópusi vihar a Fülöp-szigeteken. Úgynevezett szupertájfunként tartják nyilván, azaz ereje megfelel a legmagasabb kategóriájú hurrikánénak az ötfokozatú Saffir-Simpson skálán. Évente körülbelül öt hasonló erejű trópusi vihar keletkezik világszerte.

Forrás: Telex.hu