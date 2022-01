Háború közeleg? Aggasztó, hogy nincs egyetértés a NATO-ban az ukrajnai helyzet kapcsán

Nem csak Európát, az egész világot lázban tartja, hogy mi fog történni Ukrajnában.

Orbán Viktor miniszterelnök is aláírta az Európai Unió Madridban tanácskozó szélsőjobboldali-populista pártjainak közösen kiadott nyilatkozatát, amelyben a pártok állítólag Oroszországot tették felelőssé az ukrán határon kialakult helyzetért – számolt be szombaton a 24.hu. A lap vasárnap délelőtt aztán megírta, hogy a jelek szerint a szélsőjobboldali pártok mégsem ítélték el Oroszországot az agresszív katonai fenyegetés miatt, amely feszült helyzetet alakított ki Kelet-Európában, mindenekelőtt Ukrajna határán.

Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

A pártok madridi találkozója után – mint írták – még Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök is beszélt erről, a lengyel állami hírügynökség pedig a közös nyilatkozatot is idézte, miszerint az orosz katonai műveletek „a háború szélére sodortak bennünket”, ezért szolidaritásra, eltökéltségre és együttműködésre van szükség. Ugyanerről számolt be egyébként a házigazda spanyol párt, a VOX szóvivője is.

Csakhogy Marine Le Pen francia elnökjelölt ezután nyilvánosságra hozta a teljes szöveget, amiben már szó sincs Oroszországról.

Francia sajtóhírek szerint Le Pen ugyanis nem volt hajlandó aláírni az oroszokat elítélő szövegváltozatot, ezért aláírás előtt törölték a nyilatkozatból az idevonatkozó szövegrészt. A 444.hu a lengyel sajtóra hivatkozva vasárnap azt írta, végül Morawiecki is elismerte, hogy néhányan „másként tekintenek Oroszországra”, ám a lengyel kormány igyekszik mindenkivel megértetni, mekkora fenyegetést jelentenek az oroszok. A lengyel miniszterelnök szerint ennek a törekvésnek már a madridi csúcson is voltak eredményei.

Forrás: 24.hu