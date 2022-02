Helyszíni jelentés: ilyenek most a hétköznapok Kijevben

Utcai harcokra készült fel az orosz erők ellen vasárnapra virradó éjszaka Kijev – írja a Telex.hu. Az elővárosokban voltak összecsapások, de a város legbelső részein egyelőre nem. Az orosz erők a hírek alapján nem jutottak előbbre, de nehéz megmondani, mennyi ebben a kényszer és mennyi a taktika része, hogy fárasztással csökkentsék az ukrán erők ellenállását. Ennek nincs érezhető jele Kijevben, ahol nagy számban kaptak fegyvert a civilek is. Az eddig működő város infrastruktúrája továbbra is ép, de a mozgás egyre nehezebb volt a városban az utolsó órákban is a szombaton délután 5-kor életbe lépett, 36 órás kijárási tilalom előtt, amely hétfő reggelig tart. Igaz, azt senki sem tudja megmondani a házaikba, óvóhelyekre húzódott kijevieknek, hogy aznap mire számítsanak.

„Bocs, már nem tudok átmenni, lezárták az összes hidat”

– Oleg hangja a telefonban nem panaszos, csak egyszerűen közli, mintha nem katonai ellenőrzőpontok miatt állt volna le a 2,8 milliós Kijev Dnyeperen innen és túli fele között az összeköttetés a város egészét fenyegető harcok hírére, hanem mintha valami közlekedési balesetből adódó bosszúság lenne.

Forrás: SERGEI CHUZAVKOV / AFP

Kijev nagyon megváltozott a csütörtök hajnalban indult Ukrajna elleni orosz támadás hírére alig két nap alatt – még akkor is, ha a lehetőségekhez mérten a szombat délutántól hétfő reggelig tartó kijárási tilalom előtt próbált is a körülményekhez képest normális életet élni.

Szombat délelőttig a metró is járt, miközben a metróállomások már napok óta inkább óvóhelyként, mint közlekedési csomópontként működtek.

Jobbára a boltok is nyitva voltak még szombaton – kétszáz méterre Kijev északnyugati részének attól a pontjától is, ahol szombatra virradóra összecsapás volt, amely során egy orosz páncélos szállítót megsemmisítettek meg az ukrán erők. Étel is volt a boltban, leszámítva a kenyeret, ebből hamar hiánycikk lett. Egyelőre azonban azok, akiknek nem jutott belőle, csak bosszankodnak, amíg van mivel pótolni az orosz erőktől a déli részt leszámítva minden oldalról körbe vett városban.

Hogy mit hoz a hétfő, azt nehéz megjósolni, miközben az ukrán és az orosz delegáció előzetes feltételek nélkül találkozik a csernobili atomerőmű közelében is elhaladó Pripjaty folyónál.

