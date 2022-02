Zelenszkij: Ukrajna szabadon engedi a harci tapasztalattal rendelkező foglyokat

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a nemzethez intézett beszédében tért ki erre.



– mondta a beszédében.

Zelensky: Ukraine to release prisoners with combat experience.

Zelensky said it was a difficult moral choice but that it was necessary for the country’s defense. He said the the prisoners will be fighting in the hottest spots.

“The key is defense now.”