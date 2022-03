Francia anyahajóról felszálló gépek is védik a horvát légteret

Az Adriai-tengeren állomásozó francia zászlóshajó, a Charles de Gaulle anyahajó repőlői tartottak közös gyakorlatokat a horvát légierő gépeivel, a felkérést a horvát miniszterelnök tette, miután nemrég egy Ukrajna felől érkezett, a magyar légtéren is átrepülő katonai drón zuhant le Zágrábban, amely a becsapódáskor robbanást és károkat okozott.

Közös gyakorlatot tartott a horvát hadsereg légiereje és az Adriai-tengeren tartózkodó francia zászlóshajó, a Charles de Gaulle repülőgéphordozó légiflottája a héten több alkalommal is. A horvátok az elavult MiG-21-es típussal, a franciák a Rafale-típusú vadászgépek tengerészeti verzióival repültek – írta meg az Azonnali a horvát Glas Hrvatske cikke nyomán.

A cikk szerint Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök is látogatást tett az anyahajón a héten, ahol arról beszélt, hogy a Magyarország fölött átrepülő, és Zágrábban lezuhanó, Ukrajnából indított drón miatt a francia köztársasági elnöktől, Emmanuel Macrontól kért segítséget a horvát légtér védelmére.

Mint ismert, a drón a becsapódáskor felrobbant, több mint 40 autót rongált meg, azóta horvát információk szerint kiderült, hogy valamiféle robbanószer is volt rajta. A cikk szerint az incidenssel kapcsolatban még mindig sok a tisztázatlan részlet, az egyik legfontosabb, hogy ha igaz a magyar Honvédelmi Minisztérium közlése – a drónt mindvégig "nyomon követték és ellenőrzésük alatt tartották" a magyar légtérben töltött 40 perces repülése alatt –, akkor miért nem szóltak arról a horvát légvédelemnek.

Andrej Plenkovic korábban azt nyilatkozta, a magyar féltől korábban azt az inóformációt kapta, hogy ők veszélytelennek tartották a drónt, ennek viszont a becsapódáskor bekövetkezett robbanás és a robbanószer ellentmond.

A magyar ellenzék is szerette volna tiztázni az ügyet, a parlament honvédelmi és rendészeti bizottság eheti ülésén, ám a Fidesz többségben lévő képviselői nem mentek el az ülésre, ezzel akadályozva a munkát és a tájékoztatást. Az Azonnali is több kérdést küldtt a Honvédelmi Minisztériumnak (ahogy más lapok is) és a Külügyminisztériumnak, ám eddig választ nem kaptak.

Belpolitikai zűr lett Horvátországban a közös gyakorlatból

Az MTI korábbi híre szerint Andrej Plenkovic horvát kormányfő még hétfőn, március 14-én közölte, hogy felkérte Franciaországot, hogy segítsen a horvát légtér védelmében. Plenkovic kedden meglátogatta a Dubrovnik mellett állomásozó Charles De Gaulle francia repülőgép-hordozót, ezt követően pedig bejlentette: a horvát és francia katonai erők gyakorlatot hajtanak végre a horvát légtérben.

"A francia Rafale F3R típusú repülőgépek Horvátország feletti repülése a két ország közötti erős stratégiai partnerség és a horvát állampolgárok biztonságának üzenete" – hangsúlyozta a kormányfő a sajtónak adott nyilatkozatában.

A horvát MiG-21-es harci gépek és a francia Rafale-ok közösen több horvát város felett is átrepültek kedd délután folyamán. A Glas Hrvatski cikk szerint a közös repülést az Isztria, Kvarner, Lika és Kordun területei, valamint Rijeka, Pula és Zadar városok feletti légtérben tartották meg. A horvát és francia pilóták a Horvát Köztársaság Védelmi Minisztériumának bejelentése szerint a főváros, Zágráb felett is repültek.

Emiatt viszont a horvát köztársasági elnök, a fegyveres erők főparancsnoka eléggé berágott. Zoran Milanovic az MTI híre szerint arra utasította a horvát hadsereg vezérkari főnökét, hogy haladéktalanul vizsgálja ki és állapítsa meg, kinek a felelőssége a zágrábi lakosok háborgatása, egyúttal megtiltotta, hogy a jövőben harci repülőgépek repüljenek Zágráb és más horvát városok felett.

Milanovic volt szocialista kormányfő, a Szociáldemokrata Párt korábbi elnöke (SDP) és Plenkovic jobboldali kormányfő, a kormányzó Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) elnöke közötti nézeteltérések nem újkeletűek, több belpolitikai és külpolitikai kérdésben sem értenek egyet. Az utóbbi időben azonban kiéleződött a vita a hadsereg vezetését illetően is, ami miatt Milanovic többször követelte Mario Banozic védelmi miniszter menesztését, mert szerinte alkalmatlan a feladat betöltésére.

