Magyar nő holttestét találták meg egy táskában New Yorkban

A New York Post cikke nyomán az Index arról számolt be, hogy egy 51 éves magyar nő, G. Orsolya holttestét találták meg New York egyik kerületében, Queensben (a Forest Hill lakónegyedben) helyi idő szerint szombaton reggel egy parkos részen egy sporttáskában.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A cikkek szerint a táskára egy kutyáit sétáltató férfi talált rá, a két kutya ugyanis a sporttáskához húzta őt és nem akartak onnan elmozdulni. A férfi a New York Post-nak elmondta, kíváncsiságból nyitotta ki a táskát, és megpillantotta egy nő élettelen testét, azonban először azt hitte, hogy egy kirakati bábu lehet. Mindenestre hívta a rendőrséget, ám amikor hazaindult, akkor a kutyái egy vérnyomhoz vezették őt és a vele tartó rendőröket, nem messze a táskától.

A New York Post információi szerint a nő férjével és két fiával pár száz méterre lakik a helyszíntől, a holttest megtalálása után a kisebbik, 13 éves fiút bilincsben vitték el a rendőrök, a férj és az idősebb fiú közös kiránduláson voltak, és amikor a lap elérte a férfit, ő azt mondta, hogy útban vannak hazafelé. (A cikk szerint a kisebbik fiút végül szombat este elengedték a rendőrök.)

A lapnak egy informátor elmondta, mivel a környék teljesen be van kamerázva, így valószínűsíthető, hogy hamar kiderül, ki lehetett a tettes (a lap rendőrségi forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a férj és a gyerek érintettségét is vizsgálják). A környékbeliek rendes családként ismerték a házaspárt és két gyerekét, a nőt otthon ülő anyaként írták le, aki mindent megtesz a gyerekeiért.