Mégpedig a klímaváltozáshoz való hozzájárulásunk miatt.

PEDRO ROCHA / AFP

A klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási események, egyre többször fordul elő aszály, és éhínség, összességében emberek milliói szenvednek és halnak meg az éghajlatváltozás következtében. Ez Portugáliában is jellemző: az országban idén májusban mérték az elmúlt 92 év legmagasabb hőmérsékletét, majd júliusban is rekord magas hőmérsékletet mértek, emiatt súlyos aszályok és erdőtüzek is pusztítanak országszerte – írja a hvg.hu.

Ez ellen lépett fel hat portugál fiatal.

Közösségi finanszírozással 33 országgal szemben indítottak pert, mondván, hogy a klímaválság sérti az élethez, a magán- és családi élet védelméhez, valamint a megkülönböztetésmentes élethez való jogukat.

A 10 és 23 év közötti portugál felpereseket a Glan (Global Legal Action Network) jogászai képviselik. A tárgyalások idén zajlanak az Európai Emberi Jogi Bíróság előtt.

A Guardian számolt be arról, hogy a 17 bíróból álló Nagytanács elé csakis a legsúlyosabb kérdések jutnak el, vagyis a peres ügyek mindössze elenyésző töredéke (ezerből mindössze három). Ráadásul a pert 33 ország kormánya ellen indították a fiatalok, ennyi államnak még soha nem kellett megvédenie magát egyetlen nemzetközi bíróság vagy testület előtt sem.

A példátlan méretű meghallgatás fontos következményekkel járhat:

ha a legfelsőbb bíróság a felperesek javára hoz döntést, az az európai kormányokat arra kényszeríti majd, hogy radikális lépéseket tegyenek az éghajlati válság megállításáért.