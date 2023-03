„Az emberek sikoltoztak” – Legalább 32 ember halt meg a görög vonatbalesetben – fotó

Nagyjából 350 ember utazott azon a vonaton, ami tehervonattal ütközött össze Görögországban szerdára virradó éjjel. A baleset a tűzoltóság friss közlése szerint legalább 32 ember életét követelte és legalább 85 sérült van.

Legalább 32 ember meghalt a görög vonatbalesetben. Forrás: Global News

Az Athénból Thesszalonikibe tartó személyvonat és a Szalonikiből Láriszába tartó tehervonat az ország középső részén fekvő Lárisza előtt ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között, az ütközés nyomán több kocsi kisiklott, és legalább három lángba borult – írja a Bors.

At least 32 people died, 85 injured as trains collide in #Greece #greecetraincrash #GreeceTrainAccident #RozanaSpokesman pic.twitter.com/NGoo5wbGkx