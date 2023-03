Erős földrengés rázta meg Romániát

Hétfőn, közép-európai idő szerint 15:02-kor a Richter-skála szerinti 4,8-as erősségű földrengés volt Romániában – írja a szerbiai Szabad Magyar Szó.



Grafika: Európai-Mediterrán Szeizmológiai Központ

A lap tudomása szerint a rengés epicentruma Târgu Jiu-tól 13 kilométerre észak-nyugati irányban volt, ugyanott, ahol a korábbi földrengések is kipattantak.

Anyagi kárról, sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.

