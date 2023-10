Rakétaeső zúdult Izrael déli és középső részére

Rakéták tucatjait lőtték Izrael déli és középső részére a Gázai övezetből szombat reggel, a mentők beszámolói szerint többen megsebesültek – jelentette a helyi média.



Fotó: Twitter

Az övezet szomszédságában élőket felszólították, hogy tartózkodjanak az óvóhelyek közelében, mert Gázából fegyveres terroristák tucatjai jutottak be Izrael területére, a szemtanúk beszámolói szerint az övezet melletti települések utcáin járkálnak.

A Gáza környéki települések lakói, mintegy hetvenezer ember házaikba zárkózott a biztonsági utasításoknak megfelelően. A közszolgálati csatorna jelentése szerint nem csak az övezettel szomszédos települések vannak veszélyben, hanem motorokkal és járművekkel távolabbi településekre is eljutottak az állig felfegyverzett gázaiak.

Az izraeli hadsereg helyi egységei, kommandósok és helyi biztonságiak tűzharcokat folytatnak a behatolt gázai merénylőkkel, akik a helyi lakosok otthonait próbálják támadni és elfoglalni, több épületet sikerült birtokba venniük, ott véres csaták folynak az izraeli biztonságiakkal.

Mohammed Deif, a Gázai övezetet irányító iszlamista Hamász terrorszervezet katonai szárnyának vezetője azt közölte, hogy mintegy ötezer rakétát indítottak szombat reggel Izrael felé.

A miniszterelnöki hivatal azt közölte, hogy a közeli órában rendkívüli biztonsági tanácskozást hívtak össze a tel-avivi főhadiszállásra.

A Reuters arról számolt be, hogy fegyveresek tüzet nyitottak járókelőkre a dél-izraeli Szderót városában, és a közösségi médiában terjedő felvételeken összecsapások látszottak a város utcáin – írja az RTL.hu.

Terrorists from Gaza invaded southern Israeli civilian cities – and they’re shooting whoever they see.

This is unprecedented. Israel in under attack. pic.twitter.com/5Ngrjm4uts