Újabb botrány! Pucér képeivel zsarolják Harry herceget

Egy korábbi sztriptíztáncosnő az OnlyFans oldalán fogja megosztani a fotókat, ahol csak az előfizetői láthatják majd.

Harry hercegnek nem csak a jelene, de a múltja is tele van botrányokkal, amik a mai napig üldözik. 2012-ben a The Sun magazin címlapján jelentek meg meztelen fotók a hercegről, amik egy átbulizott Las Vegas-i éjszaka után szivárogtak ki. Harry herceg a könyvében is említi ezt a vad bulit, melyen több nőnek a társaságában mulatozott – írja a nlc.hu.

Harry herceg megint bajban Fotó: BBC

Carrie Royale egykori sztriptíztáncosnő is ott volt azon az ominózus éjszakán, most pedig azzal állt elő, több meztelen fotója is van a hercegről, amelyeket nem fél közzétenni.

„Van néhány szép képem róla, amelyeken meztelenül szerepel. Ezek a fotók sosem kerültek nyilvánosság elé. Vannak képek, amelyek a medence szélén készültek róla és vannak meztelen fotók. Az embereket sokkolni fogja majd” – mondta az 52 éves nő.

Hozzátette, ezeket az OnlyFans oldalán fogja megosztani, ahol csak az előfizetői láthatják majd. Carrie állítólag azért lett pipa, mert Harry herceg a könyvében nem említette, hogy csókolóztak azon az éjszakán.

„Sok mindent kihagyott arról az éjszakáról. Meglepett, hogy mindenki nevére emlékezett, pedig elég illuminált állapotban volt, szóval tudott volna arról a pár dologról beszélni, ami köztünk történt, de ezt teljes mértékben kihagyta. Harry egy őrült volt, aki imádott szórakozni és spontánul viselkedni. Hová veszett mindez belőle? Szerintem Meghan kiszívta belőle minden életörömét, és unalmassá vált, biztosan a neje viseli otthon a nadrágot” – nyilatkozta a megsértődött nő.