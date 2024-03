Helikopterekkel üldözték, végül elkapták az anyját megölő tinit

Csütörtökön fog először megjelenni a megyei bíróságon, azt egyelőre nem tudni, miért ragadott fegyvert.

Egy 14 éves tinilányt azzal vádolnak, hogy kedden pisztolyt ragadott és megölte a tanárként dolgozó édesanyját, mostohaapját pedig megsebesítette Mississippiben. Utóbbi riasztotta a hatóságokat, amikor arra ért haza, hogy a 40 éves felesége már halott volt.

Mint mondta, a mostohalányánál fegyver volt, majd a vállán meglőtte őt is, azonban volt annyira ereje, hogy elvegye a lánytól a fegyvert. Ezután a lány a hátsó udvaron át elmenekült otthonról – számolt be a tragédiáról a crimeonline.com.

A gyilkost rendőrségi helikopterekkel is keresték és meg is találták nem messze otthonától. Csütörtökön fog először megjelenni a megyei bíróságon, azt egyelőre nem tudni, miért ragadott fegyvert. Elhunyt édesanyjáról kiderült, hogy az asszony matematikatanár volt abban az iskolában, ahol a lánya is tanul.