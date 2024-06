Világvezetőnek nevezte Orbán Viktort Joe Biden

Különös interjút adott a Time magazinnak Joe Biden amerikai elnök, melyben az ukrajnai béke megkötéséről beszélt, Orbánt és Putyint pedig „más világvezető”-ként említette.

Érdekes interjút adott a Time magazinnak Joe Biden. Az amerikai elnök a lapban részletezte, mi lesz lényeges az ukrajnai béke megkötésekor: a cél, hogy Oroszország soha ne szállhassa meg Ukrajnát. Ez viszont nem feltétlenül jelenti, hogy Ukrajnának NATO-tagnak kell lennie – írta a mandinder.hu a Time cikke alapján.

Az én demokráciám és az ő demokráciájuk a tét. És nevezzenek engem más világvezetőnek, mint Orbán és Putyin, akik szerint Trumpnak kell a világ vezetőjének lenni az Amerikai Egyesült Államokban

- fogalmazott a Time magazinban Joe Biden.

Érdekes interjút adott Joe Biden a Time magazinnak – Fotó: Youtube

Az amerikai elnök egyébként két észrevételét is kiemelte az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban.

Az egyik, mint mondta, hogy Európa már most is több pénzt adott a megtámadott országnak, mint az Egyesült Államok. Biden második lényeges dologként azt nevezte meg, hogy amikor korábban még alelnökként járt Ukrajnában, maga is meggyőződött arról, hogy az ország mennyire korrupt – írta a mandinder.hu a Time cikke alapján.