Így lehet egy nap alatt milliomos lenni legálisan Magyarországon – Mondjuk szerencse is kell hozzá

Egy kecskeméti honfitársunk 400 forintos befektetéssel milliomos lett.

Az Eb első napjaiban messze a Magyarország – Svájc találkozó volt a legnépszerűbb mérkőzés a fogadók körében a Tippmixen és a Tippmixprón, megelőzve a nyitómeccset, a spanyol – horvát csatát vagy éppen a címvédő olaszok Albánia elleni találkozóját – tájékoztatott a Szerencsejáték Zrt. közleményében az Origo cikke alapján.

A magyar csapat mérkőzésének végkimenetelre érkezett tippek 20 százaléka lett jó – 2,30-as záró szorzóért, azonban válogatottunk idei első Eb-gólját jegyző Varga Barnabás találatánál már sokkal többen ünnepelhettek, aki eltalálta, hogy a Fradi csatára kezdőként betalál, az 3,80-as oddsnak örülhetett.

Az EB első napján is voltak már nagy nyeremények. Egy budapesti sportfogadó 4-es kötésével 211 ezer 680 Ft-ot nyert, csupán 1 000 Ft kockáztatásával.

Egy debreceni Tippmix-játékos szintén 1 000 Ft-os téttel, 3-as kötés típusú fogadással több, mint 112 ezer Ft-ot nyert, szelvényén eltalálva a magyar meccs pontos végeredményét, még két további Eb-találkozóra leadott helyes tipp mellett.

Az egyik legkiemelkedőbb Eb-kötődésű Tippmix-szelvény a torna első napjaiból pedig egy kecskeméti játékosé, aki 430 Ft-os téttel közel 2 millió Ft-ot nyert, 4 500-as eredő szorzót összehozva.

A Tippmixen több új fogadási terület is népszerű volt Marco Rossi csapatának első németországi találkozóján. Szintén az Eb-n bemutatkozó és nagyon népszerű volt a „Magyar kapus(ok) védéseinek száma 3,5” sor a Svájc elleni meccsen, ahol Gulácsi Péter négy védést mutatott be, így a helyes kimenetelt („Több, mint 3,5”) eltalálók 2,05-ös oddsnak örülhettek. Érdekesség, hogy több olyan sportfogadó is volt, aki a pontos végeredményt telibe találta, a 3-1-es svájci siker akár 22,00-s nyereményszorzót is érhetett.

A focihoz is érdemes érteni, de a szerencse is sokat hozhat Fotó 123rf.com