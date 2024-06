Hivatalos: megkezdődtek a tárgyalások Ukrajna uniós csatlakozásáról

Az Európai Unió hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával – jelentette be Hadja Lahbib, az Európai Unió Tanácsának június 30-ig tartó, féléves elnökségét betöltő Belgium külügyekért és általános ügyekért felelős miniszere kedden Luxembourgban.



Fotó: Volodimir Zelenszkij/X

Hadja Lahbib, az Ukrajnával kezdett első kormányközi konferencia nyitóbeszédében történelmi jelentőségűnek nevezte az Európai Unió számára a csatlakozási tárgyalások megkezdését.

Hangsúlyozta: az uniós integráció útja hosszú, a tárgyalások pedig szigorúak és megterhelőek lesznek. A munka csak most kezdődik – húzta alá. "Eltökéltséggel és elkötelezettséggel bízunk abban, hogy a tárgyalások folyamán képesek leszünk pozitív eredményre jutni" – fogalmazott.

A belga miniszter kiemelkedőnek nevezte Ukrajna kitartását, hogy a folytatódó háború ellenére eredménnyel dolgozott és fogadott el számos reformot a tárgyalások megkezdése érdekében.

- tette hozzá Hadja Lahbib.

Az uniós tanács tájékoztatása szerint Denisz Smihal ukrán miniszterelnök a nyitóülésen, videóhíváson keresztül elmondott beszédében azt mondta: az EU-csatlakozás tárgyalásainak megkezdése mindannak a szimbóluma, amiért "Ukrajna legjobb fiai és lányai ezrei adták életüket".

"Erős Ukrajna nem lehetséges az EU nélkül, és egy erős EU sem lehetséges Ukrajna nélkül" – tette hozzá az ukrán kormányfő.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en közzétett bejegyzésében azt írta: "történelmi nap a mai, amikor tényleges, valódi tárgyalásokat kezdünk az Európai Unióval".

- tette hozzá.

When we signed the application for EU membership on the fifth day of the full-scale war, many said it was nothing but a dream. But we made this dream a reality. We achieved this, persuaded, and dispelled every doubt. In June 2022, Ukraine's candidate status was approved despite… pic.twitter.com/MnZa1Duynp