A török válogatott 3-1-re legyőzte az újonc Georgia csapatát a németországi labdarúgó Európa-bajnokság csoportkörének keddi játéknapján, az F csoport nyitányán.

Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Eredmény, csoportkör, 1. forduló, F csoport:

Törökország-Georgia 3-1 (1-1)

Dortmund, v.: Tello (argentin)

gólszerző: Müldür (25.), Güler (65.), Aktürkoglu (97.) illetve Mikautadze (32.)

sárga lap: Bardakci (35.), Calhanoglu (89.), illetve Kverkvelia (55.)

Törökország:

Günok – Müldür (Celik, 85.), Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Ayhan (Demiral, 79.), Calhanoglu (Özcan, 92.) – Güler (Yazici, 79.), Kökcü, Yildiz (Aktürkoglu, 85.) – Yilmaz

Georgia:

Mamardasvili – Kakabadze, Kverkvelia (Zivzivadze, 85.), Kasia, Dvali, Citaisvili (Locsosvili, 74.) – Kocsorasvili, Mekvabisvili (Altunasvili, 89.), Csakvetadze (Davitasvili, 74.) – Mikautadze, Kvarachelia

I. félidő:

25. perc: egy rövid georgiai felszabadítás után Müldür 16 méterről, jobb külsővel kapásból lőtte ki a rövid felső sarkot (1-0).

32. perc: Kocsorasvili cselezgetett a jobb oldalon, a laposan az öt és feles sarkához passzolt labdáját pedig Mikautadze lőtte laposan a rövid alsó sarokba (1-1).

II. félidő:

65. perc: Arda Güler a jobb szélről befelé húzott, majd mintegy 25 méterről csodálatosan lőtte ki ballal a hosszú felső sarkot (2-1).

97. perc: egy georgiai szögletnél Mamardasvili kapus is előre ment, így amikor a törökök labdát szereztek és indítottak, Aktürkoglunak húsz méterről csak az üres kapuba kellett bepasszolnia a labdát (3-1).

A mérkőzés első félidejében lüktető volt a játék, a gólváltás mellett mindkét együttes előtt több nagy helyzet is adódott: a török kapusnak ziccert kellett védenie, míg csapattársai elöl egy kapufát és egy lesgólt is elértek.

A fordulás után is jobbára a törököknél volt a labda, ők diktálták a mérkőzést magas tempóját, és amikor tovább fokozták a nyomást, Güler révén újabb bombagóllal ismét előnybe kerültek. A georgiaiak kontráiban is benne volt a gólveszély, egy ilyen végén Kocsorasvili a felső lécet találta telibe, majd a hajrában többször is egyenlíthetett volna a torna egyetlen újonca, ám játékosai minden lehetőséget elpuskáztak, a törökök pedig az utolsó másodpercekben üres kapus góllal büntették meg őket.