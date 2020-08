A 17 éves Szilágyi Nándi félti nagymamáját, és a legrosszabbtól tart a Blikk szerint.

Szilágyi István unokája tehetetlennek érzi magát, és attól fél, nagymamája, Humenyánszky Jolán az utcára kerülhet.

Újra és újra feltépődnek a régi sebek, hiszen folyamatosan erről lehetett hallani, olvasni, hogy mi történt a papával, nehéz időszak volt. Szerintem a mamát is hagyni kellett volna csendben gyászolni, hogy feldolgozza a történteket, ennek ellenére mindenhová hurcolják szegényt

– mesélte a Blikknek Nándi, aki elárulta, halála előtt utoljára azt tervezték nagypapájával, hogy kiruccannak a badacsonyi telekre és ott kirándulnak majd a környéken, ám ez már nem történik meg.

- mondta az unoka.

Hozzátette:

A mama elmondta, hogy ismét megbíztak egy ingatlanost, hogy adja el a házat. Mint korábban, most is 40 millió forintért hirdetik, pedig korábban is megmondták neki, ennyiért nem kel el. A mama úgy számol, a hitel és az adósságok kifizetése után maradó 16 millió forintból vesz egy lakást a fővárosban. Megdöbbent, amikor mondtuk neki, hogy ennyiért Budapesten nem kap ingatlant. Nem tudom, ki hitette el vele, hogy ez neki sikerülhet