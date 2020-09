Többmilliós gázsit kaphat Bochkor Gábor

A hazai rádiózás történetének legmagasabb díjazását tudhatja magáénak Bochkor Gábor.

A Blikk megtudta, hogy havi többmilliós fizetéssel csábította magához a Retro Rádió Bochkor Gábort, akit másfél év kihagyás után próbálnak mindennel elkényeztetni új munkahelyén. A kedvéért felújították a stúdiót, kamerákat szereltek be, hogy a rajongók ne csak a hangját hallják, élőben is követhessék a műsort az interneten.

– tudta meg a Blikk egy, a neve elhallgatását kérő, a rádiós szakmát és Bochkor Gábort is jól ismerő informátortól, aki szerint minden kérésének próbálnak eleget tenni, hogy olajozottan menjen a közös munka.

Bochkor Gábor a fizetéséről az üzleti titoktartás miatt nem beszélhetett, de a Blikknek sem tagadta, hogy az érkezése tiszteletére átalakul a stúdió.

Nekem is voltak bizonyos kéréseim, és mindenki nagyon jó fej volt, sikerült úgy berendezni és felszerelni a stúdiót, hogy flottul menjen a munka. Voltak persze, mikrofonok, amiből egyet el is törtem a próbaadáskor, de vettek újakat. Azt is kértem, hogy cseréljék le az érintőképernyős keverőpultot, és tegyenek be tolópotmétert, mert nekem az jobban fekszik