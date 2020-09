A Dancing with the Stars versenyzőinek kilétét eddig homály fedte, úgy ahogyan azt is, hogy kik lesznek a házigazdák és a zsűritagok.

Néhány perccel ezelőtt azonban a Sztárban Sztár stúdiójában kiderült, hogy a két műsorvezető nem más, mint Stohl András és Lékai-Kiss Ramóna. Tehát két ex-RTL Klub-műsorvezető is lesz a műsorban.

Lékai-Kiss Ramóna néhány perccel ezelőtt közösségi oldalán is tudatta a nagy hírt:

Az életem munka szempontjából ismét egy hatalmas fordulóponthoz érkezett! Oly régóta vagytok Velem...17 éves voltam amikor Kalamár Tamásnak köszönhetően belecsöppentem a Barátok közt című sorozatba és Zsófi bőrébe bújhattam 16éven át! Annyi emlék, ismerős, barát, élmény, sírás, nevetés.... aztán éreztem, hogy valami feszít, nem találom a helyem és mennem kell tovább.... új kihívásokat keresve, új élményekkel gazdagodva. Így talált rám az X-Faktor és az Rtl Reggeli. Egy újabb kaland vette kezdetét: miközben életem legnagyobb kalandjába is belevágtam hisz édesanya és feleség lettem az elmúlt három év során. Köszönöm az RTL Klubnak a lehetőségeket, amiket kaptam. Ha bármikor visszagondolok majd, mérhetetlen büszkeség tölt el, hogy az X-Faktor háziasszonya lehettem, hogy a Reggeli egyik műsorvezetőjeként ébreszthettem a nézőket és, hogy két kultikus sorozatban is szerepet kaptam. Most pedig a tenni akarás, a dolgozni vágyás, a valami teljesen újnak a megalkotása győzedelmeskedett bennem és örömmel vágok neki az új csapattal a feladatnak. A TV2 műsorvezetőjeként folytatom az utam! Tudom, hogy akik gyerekkorom óta követnek, látnak és megismertek, tudják rólam, hogy az én szívem mindig tiszta és ez most sincs másképp! Tartsatok velem a legújabb kalandomban is! A Dancing with the Stars műsorvezetőjeként pedig igyekszem elkápráztatni Titeket! Nagyon sok szeretettel és nagyon sok hálával millió csókot küldök Nektek!

A Dancing With The Stars műsorvezetője a színpadra lépés előtt videóban is üzent a nézőknek döntéséről.

A TV2 új, táncos showműsorában, a Dancing with the Stars-ban egy világsztár is versenyezni fog: Gabriela Spanic, akit számos telenovellában láthattak a magyar nézők.

A káprázatos külsőségek között zajló verseny hétről hétre követi a hírességek újabb, lehengerlő produkcióit. A TV2 showműsorában 12 híresség vállalkozik arra, hogy megmutassa tánctudását profi párja oldalán

- áll a TV2 közleményében.

Táncparkettre lép Gabriela Spanic és Andrei Mangra, Osvárt Andrea és Suti András, Marsi Anikó és Vas Zsolt, Pásztor Anna és Köcse György, Gelencsér Tímea és Hegyes Bertalan, Détár Enikő és Baranya Dávid, Istenes László és Czina Boglárka, Noszály Sándor és Mikes Anna, Horváth Tamás és Sipos Viktória, Tóth Dávid és Lissák Laura, Emilió és Tóth Orsolya, valamint Győrfi Dani és Stana Alexandra.

