Barta Sylvia azt mondja, úgy kerülték a férjét az utcán, mintha leprás lett volna, pedig akkorra már kigyógyult a veszélyes vírusból.

Az időjós minderről kedd reggel a TV2-n futó Mokka című műsorban mesélt – írja a Ripost és a Blikk.

Az időjós tavasszal esett át a megbetegedésen, ám szervezetén komoly nyomot hagyott a betegség. A fertőzés az egyik szerettének is kellemetlen pillanatokat okozott.

– mondta el Barta Sylvia a másorban, aki hozzátette:

Az időjós a közösségi oldalán is írt a koronavírus miatti kirekesztésről:

Sajnos egyre gyakoribb a koronavírus-fertőzött és azon átesett gyermekek zaklatása, kiközösítése és kirekesztettsége az óvodai, iskolai közösségben... Szülőként arra jutottunk a beszélgetés során, hogy valószínűleg otthon a felnőttektől ered a gyerekekben elültetett kiközösítés, megvetés csírája. Mielőtt bárkit aki Covid-19-el fertőződött megbélyegeznénk, gondoljunk arra, hogy egyrészt nem tehet róla, másrészt egy világjárvány idején ránk is sor kerülhet, mi is elkaphatjuk a fertőzést és abban az esetben nekünk is szembe kell néznünk a megvetéssel, kiközösítéssel járó lelki nehézségekkel. A koronavírus maradványtüneteinek többsége gyógyítható, de a beteg gyermekeket érő lelki traumák nehezen gyógyuló sebek melyek befolyásolhatják a további -akár felnőtt életüket is! És akkor innentől kezdve új értelmet nyert az a mondat, hogy: ”Vigyázzunk egymásra!”