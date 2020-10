Gáspár Evelin elárulta, miért nem akar gyereket szülni

Már csak Virágban bízhat Győzike, ha unokát akar.



Fotó: Instagram/Gáspár Evelin

Nekem nem lesz gyerekem. Nem akarok anya lenni. Nyolcéves korom óta mondom anyáéknak – jelentette ki a LifeTV Bréking című műsorában Gáspár Evelin.

Győzike idősebb lánya a Blikknek döntése okát azzal indokolta, hogy már egészen fiatalon érezte, hogy nem a családalapítás lesz az az út, amit ő választ majd, majd az elmúlt 20 év sem változtatta meg a döntését. Első negatív élménye ezzel kapcsolatban a húga születése volt – akiről eddig kevesen tudták, hogy lombikbaba volt.

Nehéz olyan valakit találni, akinek szülne az ember. Erre a rohadó világra minek is, ahol mindenki csak becsap, megcsal és hazudik. Ráadásul itt van ez a koronavírus is, én így nem vállalnék gyereket. Úgy érzem, az anyagi stabilitásom sincs meg hozzá, de nem is érzem magam elég érettnek ahhoz, hogy gyereket neveljek