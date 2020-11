Jennifer Lawrence sikoltozva rohangált az utcán, miután megtudta a Nagy Hírt – videó

A Nagy Hír pedig nem volt más: Trump megbukott, Biden az új amerikai elnök.

A hír hatását az egyik legmenőbb hollywoodi színésznőre ebben a figyelemreméltó videóban örökítették.

Had no choice but to throw a party for 1 #comeonbostonletsparty pic.twitter.com/qvSEVip0Mh