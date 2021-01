Köllő Babett pályamódosításra készül a vírus miatt

A csinos színésznő a koronavírus-járvány miatt új karrier felé kacsintgat.

A TV2-n futó Sztárban sztár című show-műsor gyönyörű zsűritagja nem tagadja, a koronavírus-járvány miatt az ő élete kissé bizonytalanná vált munka tekintetében, ám mint kiderült, vannak tervei a jövőjét illetően – írja a Bors.

Köllő kijelentette: műsorvezető szeretne lenni.

A színésznőnek egyébként Demcsák Zsuzsa a személyes trénere.

Mielőtt volt a Sztárban Sztár műsora, akkor kezdtem el hozzá járni. Most szilveszterkor pedig már le is zajlott az első tévés műsorvezetésem a Zenebutikon, ahol egy szilveszteri műsort vittem, összesen 4 órában. Rengeteget készültem rá, most először volt olyan, hogy a fülembe mondták a dolgokat, közben olvastam a szöveggépet, válaszoltam a betelefonálók hívására, stb. Szóval az egész összetett volt, de csont nélkül ment minden. Nagyon büszke vagyok rá