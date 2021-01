Tóth Gabi másfél év után úgy döntött, tisztába teszi a dolgokat, és elmondja az igazságot arról az alkalmazottról, aki gyermeke halálát kívánta, és akit elvileg ő rúgatott ki írta meg a Promotions.

Tóth Gabit sokan bántották őt. Másfél évvel ezelőtt történt, hogy egy dühös kommentelő az énekesnő akkor még meg nem született gyermeke halálát kívánta, majd nem sokkal később kirúgták a munkahelyéről. A rossz nyelvek szerint Gabi rúgatta ki a férfit karácsony előtt, a vírus közepén.

Az utóbbi hetekben a csapból is az folyik, hogy én „kirúgattam valakit az állásából a szeretet ünnepe előtt, ráadásul Covid idején”. Na akkor tegyük ezt tisztába egy kicsit. Amennyiben valaki elolvasta a cikkeket is, nem csak a címeket, akkor talán értelmezte a szöveget, miszerint várandós voltam, amikor ez történt.

-írta az énekesnő.

Továbbá arra is kitért, hogy akkor a korona-vírusról akkor még nem is hallottunk. A karácsony is messze volt még, hiszen gyermeke december első napjaiban született.

Gabi, egyszerűen nem érti, hogy csinálhattak mártírt egy olyan személyből, aki egy még meg nem született baba halálát kívánta. Az énekesnőnek ugyan többen is javasolták már, hogy ne olvasson kommenteket vagy, hogy ne foglalkozzon velük, de Gabi szerint ez nem megoldás.

A cyber bullying, magyarul online bántalmazás olyan méreteket öltött, úgy elburjánzott, hogy ha most nem állítjuk meg, tragikus következménye lesz. És aki azt mondja, hogy az ismert embereknek ezt el kell viselnie, az azért nagyon káros hozzáállás, mert nekünk, ismert embereknek kell(ene) összefogni és együtt tenni valamit azért, hogy ne maradhasson büntetlenül a bántalmazásnak ez a fajtája (sem)!

