Nyolc kilót dobna le magáról Szabó Győző, ami a karantén ideje aladt felszaladt rá

A koronavírus keresztülhúzta a számításait, noha egy évvel ezelőtt még élete legjobb formájában volt.

A Blikk cikke szerint megsínylette a karantént Szabó Győző színész, ugyanis a tavaly óta tartó korlátozások, valamint a mindennapos színpadi rutin, az edzőtermek hiánya miatt felcsúszott a színészre néhány kiló.

Fotó, címlapkép: YouTube/TV2

Tavaly még 87 kiló volt Szabó Győző, ám mostanra már 95 kilóra hízott, és nem akarná a 100 kilót elérni.

Hiába van otthon minden, azaz bokszzsák, kettlebell, medicinlabda, hasprésgép, trx, sőt, járnak hozzám az edzők, illetve a Normafa közelében lakva rendszeresen futok, bringázom is. A kreatív energiáimat jelenleg a főzésben élem ki. Annak köszönhetően, hogy többnyire én készítem a reggelit, az ebédet és a vacsorát, folyamatosan eszem is, így jött fel az a nyolc kiló. Ez még ugyan nem vészes, de ha most nem állítom ezt meg, akkor baj lehet, nem akarom elhagyni magam

- mondta el a lapnak Szabó Győző, akinek a színpadi szerepe miatt is kordában kell tartania magát: az Alul semmi című darabban (amelyet a Thália Színházban játszanak) még a textilt is ledobja.

A színház beállított egy olyan napi ritmust, amely segítette, hogy az ember formában maradjon, de amikor nincs dolgom, miért is ne igyak meg az ebédhez egy pohár sört? Ám most, hogy elhatároztam, nagyon komolyan veszem, elkezdtem odafigyelni, mit és hogyan eszem, és az edzéseket is szigorúan veszem

- ígérte meg magának a színész.

Az ötvenéves Szabó Győző szerint az idősebb kor felé közeledve is fontos, hogy jó formában legyen hosszabb távon is.

Szeretnék még hatvan-hetven éves koromban is fellépni, forgatni, így oda kell figyelnem. Nem akarom elhagyni magam, szeretnék olyan sportosan, fiatalosan öregedni, mint Cserhalmi György. (...) Egészségi szempontból is fontos, hogy ötven felett vigyázni kell az embernek magára, így járok szűrésekre. Bár be kell vallanom, hogy ezektől azért tartok, mert ha nagyon akarnak, úgyis találnak valamit

- mondta el a Blikknek Szabó Győző.