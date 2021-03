Kedd délelőtt sírva kereste a szavakat Nagy Feró, ugyanis megérkezett harmadik unokája.

Hatalmas a boldogság Nagy Feró családjában ugyanis 2700 grammal és 55 centivel tegnap megszületett kisebbik fia, Hunor második gyermeke. A boldog nagypapa a Borssal osztotta meg elsőként az örömét.

– mondta a Beatrice frontembere.

Nagyon vártuk őt, a Nimród Zalán nevet kapta. Viberen hívtak Hunorék kedden délelőtt, így az internet segítségével már láthattam is a gyönyörű csöppséget. Ahogy beszéltem hozzá, szerintem megismerte a hangomat, bár még csak fintorgott rám. Nagyon megható pillanat volt számomra, patakokban hullott a könnyem

– tette hozzá.

Elmondhatatlanul boldog vagyok, alig várom, hogy hazaérkezzenek, mert sajnos a koronavírus-járvány miatt nem látogathatom meg őket a kórházban. Csak a fiamat engedték be, pedig az első gyermeküknél még bent is aludhatott a kis családjával. Most mindent felülírt a járvány, az új szabály szerint a szülés utáni szokásos 2-3 napra sem maradhatnak bent az anyukák újszülött babájukkal