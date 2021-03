Mert ki más ülne fehér ingben és rövidgatyában robogóra?

Tavaly, tehát két évvel a buszos fékezős mutatványa után került fel az a videó a Bp-i Autósok Közössége Youtube csatornájára, amelyen elképzelhető, hogy szintén Berki Krisztián látható.

A Blikk több forrásból is úgy értesült, az említett felvételen Berki látható.

Berkivel egy környéken lakunk, felismerem őt, már csak azért is, mert szinte ő az egyetlen, aki fehér ingben és rövidnadrágban ül motorra. Arról nem is beszélve, hogy pont így fékezgetett a busz előtt is három éve