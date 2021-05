Elmondása szerint a Telexen és a Blikk.hu-n megjelent hírek nem fedik a valóságot – írja mai cikkében a Blikk.hu.

A Blikk.hu korábban úgy értesült, hogy a Rahimkulov fivérek is beszálltak Hajdú Péter törökbálinti magánklinikájába, ám a műsorvezető most cáfolta a hírt.

A televíziós műsorvezető a luxusmagánrendelőt Törökbálinton, az otthona közelében húzatta fel évekkel ezelőtt; a Telex információi alapján korábban azt írtuk, hogy a testvérpár ebbe társult most be, akik idén tavasszal szerezték meg a Hajdú-féle egészségügyi központ 70 százalékát. A magánrendelő megnyitása után Hajdú lapunknak azt nyilatkozta, bár korábban ő maga is tiltakozott a lakóhelye közelében építendő lakópark ellen, jó ideje egy bevásárlóközpont létrehozásán is dolgozik.

Hajdú Péter viszont most így nyilatkozott a hírekről, amelyek felröppentek a magárendelő finanszírozása kapcsán:

-A Telexen és a Blikk.hu-n megjelent cikk állítása, miszerint beszállt a magánklinikámba a Rahimkulov testvérpár, nem fedi a valóságot. A magánklinikát már eladtam és nem az én cégembe, hanem Mózer Attila cégébe, a Szent Magdolna Magánkórház Kft-be szálltak be – ehhez pedig semmi közöm. A félreértés abból adódhat, hogy ez a cég volt a társam a Tükörhegy Medical Center Kft-ben, amely 2020.12.31 ig bérelte a Tükörhegy Medical Centert.

