Tóth Gabi bejelentette: a pajzsmirigy-bántalmai miatt bármennyit ehet, nem hízik meg

Tóth Gabit mostanában sok támadás érte kinézete miatt, ugyanis sokat fogyott szülése után, a kommentelők pedig nem kímélik őt.

Az énekesnő most egy új blogbejegyzésben válaszolt arra, hogy mit is gondol azokról az emberekről, akik a kinézete miatt bántják őt és másokat is.

"Álszentség lenne azt mondani, hogy én nem szeretem így a testem, mert szeretem, de szerettem szülés után is 90 kilósan, vagy pár évvel ezelőtt, amikor 70 kg-ot mutatott alattam a mérleg. (...) Hogyan is utálhatnám magam, amikor életet adtam egy kis emberi lénynek, a testemmel óvtam, tápláltam. Hálás vagyok ennek a testnek, és nem sanyargatnám, csak azért, hogy siettessek valamit, ami ráadásul számomra nem is olyan fontos"

- írta azokra a kommentekre válaszolva, amelyek szerint azért fogyott le, mert sanyargatja a testét, majd hozzátette: a felborult hormonháztartás nála pajzsmirigy problémát idézett elő, aminek az egyik tünete, hogy bármennyit eszik, nem hízik.

