ByeAlex szerint vannak olyanok, akik nagyképűnek, bunkónak és melegnek tartják őt

Hosszú interjút adott a Blikknek ByeAlex, ebből többek közt kiderült, hogy az őszinteségét, szókimondását otthonról hozta, és sokan emiatt artják bunkónak és nagyképűnek. Azt is elárulta, hogy szeretne már megállapodni.

Az énekes, dalszerző és az X-Faktor mentora, ByeAlex, azaz Márta Alex adott interjút a Blikknek. Mint mondta, az X-Faktornál nagy durranásra számít, hiszen ez jubileumi, tízedik széria lesz, de ugyanakkor az nem motiválja, hogy ismét győztes mentor legyen ismét a korábbi kettő alkalom után.

Fotó: YouTube/TV2

Szeretem az ifjú tehetsége­ket, mert rajtuk látni, mennyit és hogyan fejlődött a zene. Arra gondolok, ha most jön egy fiatal versenyző, akinek segítek a karrierjé­ben, milyen jó lesz látni, amikor már abbahagytam a zenélést, hogy ebben az én munkám is benne volt

- mondta el a lapnak.

Az érkező új mentprról, Csobot Adélról elmondta, bár nem nagyon ismeri, de szimpatikus számára és szerinte meg fogja változtatni a zsűri kémiáját is. Az új műsorvezetőt, Miller Dávidot még nem ismeri de őt is szimpatikusnak tartja.

Gáspár Lacihoz fűződő barátságáról ekképp nyilatkozott a lapnak:

Nagyon jóban vagyunk. Néha lecsesz, hogy sz*r barát vagyok, mert eltűnök. Előfordult, hogy megígértem neki, elmegyek hozzá, aztán soha nem érkeztem meg. Igaza van, amikor számon kér vagy leszúr, de ő nem a városban lakik, és oda lusta vagyok lemenni. Kocsival nem lehet, mert akkor nem tudunk koccintani, taxival nem akarok, sofőrszolgálatot se, szóval nem egyszerű. Néha eltűnök az életéből egy kicsit, aztán felbukkanok.

Hozzátette, ez az eltűnés a nőkkel való kapcsolatára is érvényes, hiába figyelmes és a randikra ajándékkal érkezik és igyekszik kimutatni, ha valaki érdekli őt.

A számára ideális nőről is elárulta, hogy milyen legyen: szeressen és tudjon főzni, tartsa rendben a lakását, legyen spontán és legyen jó humorérzéke,

de ne ő vicceskedjen, hanem rajtam nevessen, jobban mondva velem! Ösztönözzön! Szeresse az akváriumokat és az ócenáriumokat, mert azokat imádom, néha hetente is elmegyek megnézni. Legyen hűséges, lojális, és ne zavarja, ha egyik nap hazaállítok egy embernagyságú Darth Vader-figurával!

A lap kérdésére, hogy ez megtörtént-e már, ByeAlex elárulta, hogy igen, és azt a nőt zavarta Darth Vader. Ugyanakkor azt is elárulta, hogy "cserébe" ő mindent ad magából, bár tudja, hogy nehéz esetnek számít.

ByeAlex szerint sokan nagyképűnek, bunkónak és melegnek tartják. Szerinte az elsőt a határozottságával keverik össze, a bunkóságát azzal, hogy mindig megmondja az igazat (még akkor is, ha ez nem tetszik másoknak), mert őt így nevelték, az apja is ilyen volt. Hozzátette, tudja, hogy a lányoknál ezek az igazságkimondások mélyebbre mentek, ezekért bocsánatot kért és kapott is. Arra is kitért, hogy nem meleg.

Saját magát így jellemezte a lapnak:

Őszinte, érzelmileg zavarodott, szarkasztikus.

Az őszinteséget is a családjábl hozta, és azt is elárulta, hogy sokáig nem tud füllenteni. Utoljára akkor hazudott, mikor egy buli után másnapos volt és hányt, de ráfogta, hogy rosszat évett. Az anyja elmondása szerint ezt elhitte neki, de az apját nem tudta átverni.

Az érzelmi zavarodottságáról elmondta, ezt sokszor megkapta már, főleg a lányoktól.

Nálam nehéz tudni, mi is van a fejemben, mert mondok valami szépet, de utána nem csinálok semmit, a szavakat nem követik tettek. Ez talán valamilyen kötődési probléma, vagy a felelősségvállalástól való félelem? Nem tudom.

Hozzátette bár kimondja az érzelmeit, ezt nem érzik át sokan, és nem tartják érzelmileg stabilnak. Azt is elmondta, hogy szeretne családot, gyerekeket, de nem számítja magát nagy csajozónak, voltak nők az életében, de sosem a mennyiségre ment.

Mint elárulta, a 2013-ban berobbant dalát (Kedvesem) az akkori barátnőjének írta, akivel azóta is jó kapcsolatban van.

A Blikknek elmondta, tíz éve még durván kényszeres és elitista volt, az érzelmeit nem tudta kifejezni és nem is nézett szembe velük, és csak rövid ideig tudott optimista lenni, többnyire borúsan látta a dolgokat. Többször volt ugyan pszichológusnál és pszichiáternél is, de állítása szerint nála nem működött a terápia és azt érezte, egy idő után az őt kezelő orvosok inkább a rajongói lettek.

Az elmúlt egy évet elég rosszul élte meg, és az is rosszul esett neki, mikor a leállás miatt munka nélkül maradó zenészeket, színészeket a kommentelők pellengérre állították, miközben ennek a rétegnek egyik pillanatról a másikra szűnt meg a megélhetése. Ugyanakkor egyes zenészekkel nagyon nem volt kibékülve.

Mint a Blikknek elmondta, nem gondolt arra, hogy civil munkát vállaljon, de

azok az előadóművészek, akik tíz-húsz éve kézen-közön forognak, és most jöttek azzal, hogy nincs pénzük, és munka kell nekik, azok minket, többi zenészt is leégettek. Én a 2020-as évet majdnem nullával kezdtem. Előtte voltam Thaiföldön, Kambodzsában, Londonban és Párizsban, ráadásul autót is vettem, szóval kiköltekeztem magam. De szavam sincs, hiszen tudom, ez egy nehéz és kényes népegészségügyi kérdés, jobbnak éreztem, ha csöndben maradok.

Ugyanakkor a járvány ideje alatt csinált egy lemezt és egy klipet, júliustól pedig újra lesznek koncertjeik, de anyagilag és érzelmileg is eléggé megviselte a pandémia időszaka.

Arról, hogy hol látja magát tíz év múlva, mikor 47 éves lesz, a következőt mondta:

Szerintem már nem leszek színpadon, abban maximum 3–5 év van még és pár nagy durranás. Később producerként dolgozom majd. Szeretnék írni, már dolgozom egy regényen, és tervezem, hogy nyitok egy vendéglátóhelyet vidéken.

Azt is elárulta a lapnak, hogy eddigre reméli, hogy lesz családja, és azt is el tudja képzelni, hogy több lánya is lesz.

Forrás: blikk.hu