Egy musical végzett az élen az amerikai mozikban

A frissen bemutatott In the Heights – New York peremén című musical szerény eredménnyel, de a mozis sikerlista élén végzett Észak-Amerikában – írta a Variety.com iparági becslésekre hivatkozva.

A Warner Bros. sokkal több hétvégi jegyárbevételt remélt, a hét elején még több mint 20 millió dolláros (5,7 milliárd forint) eladásban bíztak. Most azonban, hogy a Jon M. Chu rendezte, Lin-Manuel Miranda musicaljén alapuló film csak 4,9 milliót hozott 3456 moziból, a háromnapos becslés a 13 milliót sem éri el.

A főként latin-amerikai származású színészekkel forgatott film középpontjában egy Usnavi nevű bódéárus áll, aki felfedezi, hogy boltjában egy nyertes lottószelvényt adtak el. A Washington Heights városnegyedben a tikkasztó hőség, az áramszünet próbára tesz barátságokat, kapcsolatokat és álmokat.

A 2008-as musical szövegkönyvének írója alkotta a film forgatókönyvét is. A produkció 55 milliós költségvetésből készült.

A Hang nélkül 2. című horror a második helyre került 11,4 milliós hétvégi eredményével, ezzel már összesen 108 milliónál tart, ami a pandémia hónapjainak legjövedelmezőbb filmjévé tette. Maga mögé utasította a Godzilla Vs. Kongot, mely még a százmilliós határ előtt áll, és átvette a vezetést a múlt hétvégi győztes Démonok között 3.-tól is, mely ezen a héten 10,9 millióval harmadik lett.

A negyedik helyre futott be a Nyúl Péter 2. – Nyúlcipő, mely bemutató hétvégéjén tízmillió dollár körül fog hozni. A Disney Szörnyellája lett az ötödik 6,5 millióval, ezzel már 55,8 milliónál tart a teljes jegyárbevétele.