A luxusfeleség a YouTube-csatornáján mesél a kebleivel kapcsolatos tapasztalatairól, és tanácsokat is ad azoknak, akik hasonló cipőben járnak.

A Polgár Tünde Tippjei című YouTube-csatornán a milliomosfeleség számtalan klasszikusan nőinek bélyegzett témát érint az öltözködéstől kezdve a súlyfeleslegen át a mell-ügyekig. Ez utóbbi témáról most egy több mint 15 perces videót töltött fel a megosztóra.

Valaki leírta, hogy mennyire megnehezítette számára az öltözködését, hogy túl nagy lett a melle a változókorban, Polgár Tünde pedig egyből átérezte a problémát, és őszintén vallott a saját tapasztalataról a témában – írja a borsonline.hu.

Ez a probléma igenis létezik. Nekem csak a műtét jelentett megoldást, de tudom, hogy ezt nem mindenki engedheti meg magának

– kezdte, és hozzátette, fiatal korában hirtelen óriásira duzzadtak az emlői, és miután megoperálták, újra nőnek érezte magát.

Sátorponyvaméretű melltartót hordtam korábban

– fogalmazott, és elmondta, hogy bár a mell a nőiesség és az anyaság szimbóluma, van, akinek ez a testrésze maga a pokol.

Tünde azt is elárulta, hogy egy időben nagyon zavarta, hogy a ruháin keresztül is látszódtak a keblei. Márpedig igenis fontos, hogy ha valahova megérkezik, akkor ne csak e melleit, hanem őt magát is észrevegyék.

Sok fiatal lánnyal beszéletek, akik nagyobb melleket szeretnének. Lehet, hogy az dögösen néz ki a tengerparton, de van egy rossz hírem: 40 fölött a nagy mell elkezd öregíteni!

– figyelmezetet a híresség.

