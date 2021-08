Marsi Anikó bemutatta új szerelmét Palik Lászlónak – Így sikerült az első találkozás

Nem rég bombaként robbant a hír, hogy Marsi Anikó és Palik László külön utakon folytatja tovább. Azóta az is kiderült, hogy már mindketten más mellett keresik a boldogságot. Most pedig Palik meg is ismerte gyermekei anyjának új párját – tudta meg a blikk.hu.



Ahogyan azt a Blikk elsőként megírta, Marsi Anikó egyre több időt tölt új párjával Gáborral, akivel nem olyan régen egy születésnapi buliban is megjelent, sőt, a barátainak is bemutatta a férfit. A műsorvezető gyermekei is egyre több időt töltenek édesanyjuk új párjával, sőt, nem olyan régen még Horvátországban is együtt nyaraltak négyesben – tudta meg a blikk.hu.

Így Marsi Anikó úgy döntött, minél előbb bemutatja egymásnak a két férfit, a blikk.hu informátora szerint pedig ez meg is történt nem rég, egy családi nyaralás alkalmával.

Állítólag Palik kifejezetten szimpatikusnak találta a férfit, sőt, még hosszasan beszélgetett is vele.

Mivel közös gyermekeik is egyre több időt töltenek a Tények műsorvezetőjének új párjával, elkerülhetetlen volt a találkozás, ráadásul Vince és Vilmos is egyre többet meséltek az édesapjuknak az új férfiról.

Anikó és Laci továbbra is a legnagyobb egyetértésben, közösen nevelik a fiúkat, akik rengeteget látják az édesapjukat. Laci sokat van velük, igyekszik annyi időt tölteni a gyermekeivel, amennyit csak tud, de a gyerekek továbbra is Anikóval laknak, ahol Gábor egyre gyakoribb vendég

– fűzte hozzá az informátor, aki a lap szerint a pár egyik barátja.

