Időjárás jelentés: holnaptól tényleg vége a nyárnak?

Az előrejelzések szerint holnap hideg és csapadékos idő lesz, de ez vajon azt jelenti, hogy már a vénasszonyok nyarát is temethetjük?

A Kárpát-medence időjárására péntek éjfélig egy ciklon hullámzó hidegfrontja lesz hatással, így egyre inkább felhősebbre, csapadékosabbra, hűvösebbre fordul az idő – írja a Blikk.hu.

Fotó: 123RF.com

Várható időjárás péntek éjfélig: A sok fátyol- és gomolyfelhő mellett az ország középső harmadában több, másutt kevesebb napsütés valószínű. Estig még kevés helyen, a nyugati határszélen alakulhat ki zápor, zivatar, de gyenge eső az északkeleti határnál is lehet. Éjszaka megvastagszik a felhőzet, és már nagy területen erősen felhős vagy borult lesz az ég. Ezzel együtt pedig egyre többfelé várható az eső mellett zápor, néhol zivatar is, nagyobb számban az északnyugati, északi országrészben, ahol jelentősebb mennyiségű csapadék is lehullhat.

Pénteken is folytatódik a felhős, csapadékos idő, de délután északnyugat felől már határozottan elkezd csökkenni a felhőtakaró, mindeközben pedig a csapadék is megszűnik, este inkább már csak keleten, északkeleten eshet. Főleg az Alföldön zivatar is kialakulhat. Csütörtökön a déli, délnyugati, pénteken az északnyugatira forduló szél élénk, főleg a déli megyékben, illetve az Alföldön, valamint pénteken az Észak-Dunántúlon erős is lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13-19 fok között valószínű, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 19-25 fok között várható.

Forrás: Blikk.hu