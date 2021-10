"Azért jöttünk, hogy megmentsük a házasságunkat" – Drámai vallomást tettek Kulcsár Edináék

Meglepő vallomás az egykori szépségkirálynőtől és párjától.

Elstartolt a Nyerő Páros ötödik szériája az RTL Klubon, a nyolc szerelmespár már meg is mérkőzött egymással, a tét az volt, hogy ki hol és milyen körülmények között aludjon.

Fotó: YouTube/TV2

A Blikk cikke szerint a négy vesztes egy kollégiumot idéző egyterű hálóhelyet kapott, amihez csak vécé járt, fürdőszoba nem – ezen páran ki is akadtak.

A nyerteseknek ezzel szemben saját szoba jutott, ám az ezek közül is kiemelkedő luxusvillába nem mindenki költözhetett be, csak az, aki a megnyert pénzéből a legtöbbet ajánlotta fel azért, hogy ott aludhasson. L.L. Junior kapásból ki is jelentette párjának, Kingának, hogy ő az összes pénzüket odaadná ezért a lehetőségért. A cikk szerint ÉNB Lali ezt tudta is, így elhatározta, hogy ugyan nekik nem kell a luxusvilla, de csőbe húzzák a zenészt.

A kedd esti adásból az is ki fog derülni, hogy már birtokba vették a versenyzők a szobákat, a medencét is felavatták, ám a szórakozás mellett nehéz pillanatokból sem lesz hiány: Kulcsár Edináék például a kapcsolatukról mesélnek elég kendőzetlenül.

Semmi túlzás nincs benne, mi azért jöttünk ebbe a műsorba, hogy megmentsük a házasságunkat

- mondta el az egykori szépségkirálynő.

Forrás: blikk.hu