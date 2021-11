Mel Gibson rendezi a Halálos fegyver ötödik részét

A főszereplés mellett a rendezést is bevállalja. A negyedik rész után 23 évvel jöhet az ötödik.

A The Sun-ra hivatkozva arról számolt be a Telex, hogy Mel Gibson megerősítette, nemcsak főszereplője, de rendezője is lesz a 23 év kihagyás után új résszel jelentkező Halálos fegyver szériának.

Fotó: wikipedia CC BY-SA 3.0/Georges Biard

A cikk szerint a film első munkálatai 2022-ben kezdődnek majd.

Gibson 1987-ben bújt először az önpusztító és kiszámíthatatlan rendőr, Martin Riggs bőrébe. Az ötödik részben is fel fog tűnni, erről a következőket mondta a Telex cikke szerint egy szombati londoni rendezvényen:

„A férfi, aki az összes Halálos fegyver filmet rendezte, Richard Donner, nagy fickó volt. Ő dolgozta ki a forgatókönyvet, és elég messzire jutott vele. Egy nap azt mondta nekem: 'Figyelj kölyök, ha én feldobom a talpam, te fogod megcsinálni'. Én meg azt mondtam: 'Fogd be.'”

Donner elhunytával a rendező felesége azt mondta mind a stúdiónak és a film producerének is, hogy Mel Gibson rendezze meg a filmszéria új részét. A cikk szerint a Halálos fegyver eddigi négy filmje összesen majdnem 1 milliárd dolláros (ami átszámítva olyan 320 milliárd forint) bevételt hozott eddig világszerte.

Forrás: telex.hu, thesun.co.uk