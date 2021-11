Ambrus Attilával madarat lehetne fogatni, nagyon boldog, hogy kisfia született

Végig ott volt a szülésnél, a fia köldökzsinórját is ő vághatta el.

A Bors cikke szerint a napokban megszületett Ambrus Magor Attila, az egykor Viszkisként ismert bankrabló, szabadulása óta kerámiákkal foglalkozó Ambrus Attila második gyermeke.

Fotó: YouTube/TV2

Ambrus a lapnak telefonon mesélte el, hogy határtalanul boldog, hogy kisfia lett (első gyermeke kislány), akit vasárnap vihetett haza feleségével együtt a kórházból.

Azt gondolom, hogy most már igazán halhatatlanná váltam. Mindenem megvan! Tíz évvel ezelőtt nem is gondoltam volna, hogy egy ilyen csodálatos család tagja lehetek majd (...) Még mindig nehezemre esik elhinni, hogy újra apuka lehetek!

- mondta el a lapnak Ambrus, aki ott volt felesége, Réka mellett a szülőszobán is, apás szülés volt ugyanis.

Ambrus a lapnak azt is elmondta, csakúgy, mint első gyeremekénél, fiánál is ő vágta el a köldökzsinórt.

Konkrétan elejétől a végéig ott voltam. Feleségem már mondta is nekem, hogy gyárt a részemre egy “segéd-bába” oklevelet, mert olyan ügyesen végeztem a dolgomat. Mindent végignéztem, egy percig nem rendültem meg. Az első gyermekemnél is én vágtam el a köldökzsinórt, és ez most sem történt másképpen. Csodálatos érzés volt, amikor kezembe foghattam a 4 kiló 15 dekás, 56 centis Magort. Iszonyatosan nagy ereje van a kisfiamnak. Nagyon cuki és hihetetlenül szép gyerek. Tudom, hogy ez elfogultan hangozhat, de akkor is: az én kis Magorom egy gyönyörű kisfiú.