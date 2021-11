A kampány az ittas vezetés veszélyeire hívja fel a figyelmet.

Fotó: BRFK Információs Portál/Facebook

Azt már tudjuk, hogy a magyar rendőrség szereti viccesre venni a figurát, ha valamilyen kampányról van szó. Nem volt ez másként most sem, amikor a Szomszédok ikonikus karakterét, a gyakran pityókás Janka nénit vették elő az ittas vezetés elleni kampányuk során.

– szól a BRFK felhívása a Facebook-oldalukon közzétett videónál. A leírásból pedig kiderül, hogy mi volt a koncepciójuk a felvételekkel.

Ki is tudna ezzel jobban érvelni, mint Janka néni. Hiszen ha azt mondjuk Janka néni, biztos sokaknak Pásztor Erzsi legendás jelenetei jutnak eszébe a Szomszédokból. Bár már több mint húsz éve annak, hogy a színművésznő a tintás, mindig kellemetlenkedő rokon bőrébe bújt, ma is kevesen vannak, akik ne tudnának tőle idézni valami örökbecsűt. A művésznőnek az ellenszenves, mégis szerethető Janka szerepében évekig bensőséges kapcsolata volt a „pohárral”, amibe ugye mindig jobb, ha sör került, hiszen a víz klóros, de azt is tudjuk, hogy a maradék bort sem szabad az üvegben hagyni, nehogy megpimpósodjon. Tej helyett pedig megteszi egy stampedli pálinka is, vagy pár korty vodka, ha az ember ki van tikkadva